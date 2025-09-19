Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Außenminister bestellte wegen Festnahmen in Georgia US-Geschäftsträger ein

Write: 2025-10-14 09:54:27Update: 2025-10-14 10:24:52

Außenminister bestellte wegen Festnahmen in Georgia US-Geschäftsträger ein

Photo : YONHAP News

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Außenminister Cho Hyun nach der Festnahme koreanischer Arbeiter im US-Bundesstaat Georgia im September den Geschäftsträger an der US-Botschaft in Südkorea einbestellt.

Dies gab Cho am gestrigen Montag bei der Überprüfung der Arbeit seines Hauses durch den parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung bekannt. Er war gefragt worden, warum er im Zusammenhang mit der Festnahme von über 300 Koreanern bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde in Georgia den US-Botschafter nicht einbestellt hatte. 

Der Posten des US-Botschafters in Südkorea bleibt noch vakant. Die Botschaft wird daher von Joseph Yun, Geschäftsträger ad interim, geleitet. 

„Einbestellung“ wird in der Sprache der Diplomatie als Begriff mit negativen Konnotationen wie Protest und Warnung verwendet. 

Dass Südkorea einen US-Botschafter einbestellt, ist nahezu beispiellos.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >