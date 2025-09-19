Samsung Electronics meldet höchsten Quartalsgewinn seit drei Jahren

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat im dritten Quartal den höchsten Betriebsgewinn seit mehr als drei Jahren erzielt.Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im Zeitraum von Juli bis September nach vorläufigen Schätzungen 12,1 Billionen Won (8,48 Milliarden Dollar) betrage. Dies entspreche einem Zuwachs von 31,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Verglichen mit dem Vorquartal wurde eine Steigerung von 158,55 Prozent verzeichnet.Zudem wurde der höchste Betriebsgewinn seit dem zweiten Quartal 2022 erreicht. Damals waren es 14,1 Billionen Won (9,9 Milliarden Dollar).Der Quartalsumsatz wuchs um 8,72 Prozent zum Vorjahr und um 15,33 Prozent zum Vorquartal auf ein Allzeithoch von 86 Billionen Won (60 Milliarden Dollar). Samsung Electronics konnte damit erstmals einen Quartalsumsatz von über 80 Billionen Won (56 Milliarden Dollar) erzielen.In der Wertpapierbranche wird davon ausgegangen, dass ein hoher Betriebsgewinn von über fünf Billionen Won (3,5 Milliarden Dollar) in der für das Halbleitergeschäft zuständigen Sparte Device Solutions zur Verbesserung des gesamten Geschäftsergebnisses führte.