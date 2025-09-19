Seoul wünscht baldige Rückkehr von in Kambodscha eingesperrten Landsleuten

Photo : YONHAP News

Angesichts einer Welle von Verbrechen an Südkoreanern in Kambodscha will das Präsidialamt in Seoul zügig handeln.Dabei soll nach dem Prinzip vorgegangen werden, dass eine rasche Rückführung der betroffenen Landsleute von zentraler Bedeutung ist.Die Angelegenheit sei am Montag beim ersten Treffen einer Taskforce der zuständigen Ministerien zu Verbrechen an Koreanern in Kambodscha erörtert worden, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Kang Yu-jung mit.Geleitet wurde das Treffen vom nationalen Sicherheitsberater Wi Sung-lac. Er sagte, es sei selbstverständlich, gegen rechtswidrige Handlungen von Eingesperrten vorzugehen. Jedoch müsse aus humanitärer Sicht die Rückführung der südkoreanischen Staatsbürger schnell zustande kommen.Wi deutete damit an, dass nicht nur die von kriminellen Organisationen eingesperrten Koreaner, sondern auch die wegen möglicher Beteiligung an Kriminalität von kambodschanischen Behörden Festgehaltenen zügig heimgeholt und nach koreanischem Gesetz belangt werden müssen.Wi sagte auch, dass bei Bedarf eine schrittweise Rückführung erwogen werden müsse. Damit meinte er laut dem Präsidialamt, dass zunächst die Rückführung von Personen erfolgen soll, bei denen dies ohne Weiteres möglich ist. Hintergrund sei, dass die gleichzeitige Rückführung von allen bekannten Betroffenen kaum möglich sei.