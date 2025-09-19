Nordkorea entsendet Delegation zu Energieforum in Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea nimmt an einem internationalen Energieforum in Russland teil.Eine vom Minister für Elektrizitätswirtschaft Kim Yu-il geleitete Delegation sei am Montag zur Teilnahme am „Russian Energy Week International Forum“ aufgebrochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die 8. Auflage des Forums findet von Mittwoch bis Freitag in Moskau statt.Es stellt die zweite Teilnahme Nordkoreas an der Veranstaltung dar. Im Jahr 2018 hatte der damalige Minister für Elektrizitätswirtschaft, Kim Man-su, der Veranstaltung beigewohnt.Russland hat seit Anfang der 2000er Jahre Interesse daran gezeigt, die koreanische Halbinsel mit Überschussstrom aus dem Kraftwerk Bureja, der größten Wasserkraftanlage in der Oblast Amur, zu versorgen.Der verstorbene nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il hatte im August 2011 das Kraftwerk besucht und sich für die Energiekooperation mit Russland eingesetzt.