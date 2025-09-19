UFS-Übung: Nur ein Teil der verschobenen Feldübungen tatsächlich abgehalten

Photo : YONHAP News

Von den über 20 verschobenen Feldübungen im Rahmen des gemeinsamen Militärmanövers Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) im August sind lediglich fünf Übungen tatsächlich abgehalten worden.Dies geht aus Daten des Vereinigten Generalstabs der südkoreanischen Streitkräfte hervor. Diesen zufolge wurden nur fünf der verschobenen Feldübungen wie angekündigt im September durchgeführt.Der Generalstab will die restlichen Übungen bis Jahresende abhalten.UFS, ein regelmäßiges südkoreanisch-US-amerikanisches Manöver zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel, besteht aus einer simulationsbasierten Stabsrahmenübung (CPX) und Feldübungen (FTX). Das südkoreanische Militär hatte angekündigt, etwa 20 von rund 40 geplanten Feldübungen auf September zu vertagen.Damals war die Entscheidung mit extremer Hitze begründet worden. Jedoch waren einige Beobachter davon ausgegangen, dass Widerstand Nordkoreas gegen gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA berücksichtigt worden sei.