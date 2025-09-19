Vereinigungsminister bekräftigt Einsatz für Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hat die Absicht der südkoreanischen Regierung bekräftigt, einen Dialog mit Nordkorea zustande zu bringen.Die Regierung werde den Wunsch des Volks nach Frieden im Gedächtnis behalten und in allen Prozessen der Durchführung der Nordkorea-Politik das Prinzip des Friedens konsequent umsetzen, sagte Chung am Dienstag vor dem parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung. Er versprach, auf der Grundlage der von Präsident Lee Jae Myung präsentierten drei Grundsätze der Nordkorea-Politik konsequent Bemühungen um einen Spannungsabbau und die Wiederherstellung des Vertrauens zu unternehmen.Der Minister erklärte zudem, dass die von Lee in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung präsentierte „E.N.D-Initiative“ ein Konzept für die Beendigung eines Zeitalters von Feindseligkeit und Konfrontation und die Eröffnung einer neuen Ära friedlicher Koexistenz und gemeinsamen Wachstums sei. Dies sollte mittels umfassender Gespräche erfolgen, wobei Austausch (Exchange), Normalisierung der Beziehungen (Normalization) und Denuklearisierung (Denuclearization) im Zentrum stünden.Gemäß dem Konzept werde die Regierung Nordkorea zum Dialog bewegen. Sie werde weiter daran arbeiten, den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu fördern und die innerkoreanischen Beziehungen wiederherzustellen, betonte er weiter.