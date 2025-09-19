Südkorea will Stiftung für innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong wiederbeleben

Photo : YONHAP News

Südkorea will eine inzwischen aufgelöste Stiftung zur Unterstützung des innerkoreanischen Industriekomplexes Kaesong wieder ins Leben rufen.Über den Plan berichtete das Vereinigungsministerium am Dienstag dem parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung. Dies werde angestrebt, um die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Industriezone vorzubereiten.Die Stiftung Gaesong Industrial District Foundation war im März letzten Jahres aufgelöst worden.Das Vereinigungsministerium unterstützt zudem eine Überarbeitung des Gesetzes über den innerkoreanischen Kooperationsfonds. Dadurch soll ermöglicht werden, dass Fondsmittel auch für Projekte zur Schaffung einer Grundlage für Austausch und Kooperation im Inland eingesetzt werden können. Derzeit dürfen Mittel aus diesem Fonds lediglich für innerkoreanische Kooperationsprojekte verwendet werden.Außerdem wird daran gearbeitet, den eingetragenen Verein zur Unterstützung von Austausch und Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea in eine Stiftung umwandeln. Davon sollen private Organisationen profitieren, die sich für Austausch und Kooperation mit Nordkorea engagieren.