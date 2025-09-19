Zum Menü Zum Inhalt

Jisoo von Blackpink erreicht eine Milliarde Streams auf Spotify

Write: 2025-10-14 15:19:53Update: 2025-10-14 16:11:23

Jisoo von Blackpink erreicht eine Milliarde Streams auf Spotify

Photo : YONHAP News

Jisoo, Mitglied der K-Pop-Group Blackpink, hat mit ihren Solosongs eine Milliarde Streams auf der Audio-Streaming-Plattform Spotify erreicht. 

Ihr gelang der Rekord mit acht Solosongs, und zwar in der kürzesten Zeit unter den koreanischen Solokünstlerinnen, teilte ihre Agentur Blissoo mit. 

Jisoo veröffentlichte am 10. Oktober ihre neue Single „Eyes Closed“. Das Lied stieg auf Platz 21 in die Spotify-Charts Top Songs Global ein. 

Das Musikvideo zu dem Lied gelangte in 74 Ländern an die Spitze der Liste YouTube Music Worldwide Trending.
