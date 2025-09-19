Chinesischer Botschafter warnt vor Schüren antichinesischer Stimmung

Photo : KBS News

Der chinesische Botschafter Dai Bing hat einigen Medien und Kräften in Südkorea vorgeworfen, für politische Zwecke eine anti-chinesische Stimmung in der Gesellschaft zu schüren.Die entsprechende Äußerung machte Dai beim Korea-China-Medienkooperationsforum 2025 am Montag in Seoul.Er glaube, dass die Menschen in Südkorea Richtig von Falsch unterscheiden könnten. Er hoffe, dass die südkoreanischen Medien den Kern dieser Angelegenheit erkennen würden, sagte der Diplomat.Es sei eine internationale Praktik der Medien, die Nennung von Nationalität oder ethnischer Zugehörigkeit bei der Berichterstattung über negative Fälle zu vermeiden. Er hoffe, dass die südkoreanischen Medien Vorsicht walten lassen, hieß es weiter.Als Hintergrund werden auch negative Berichte über Chinesen vermutet, darunter solche, dass von Chinesen angeführte kriminelle Organisationen hinter einer Reihe von Entführungen und Einsperrungen von Südkoreanern in Kambodscha stecken.