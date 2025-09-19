Parteien bewerten ersten Tag der Überprüfung der Regierungsarbeit unterschiedlich

Photo : KBS News

Regierungspartei und Opposition haben nach dem ersten Tag der diesjährigen Kontrolle der Regierungsarbeit durch die Nationalversammlung unterschiedliche Einschätzungen abgegeben.Die Demokratische Partei (DP) äußerte sich positiv und sprach von bedeutungsvollen Ergebnissen.Anstehende Angelegenheiten wie die Zollverhandlungen mit den USA und die Entführungen von Koreanern in Kambodscha seien sorgfältig geprüft worden. Die Partei werde sich weiterhin stärker auf politische Alternativen als einen politischen Streit konzentrieren, so die Regierungspartei.DP-Fraktionschef Kim Byung-kee gab der Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol die Schuld an Vorfällen um Koreaner in Kambodscha. Diese habe nur das Budget für Projekte der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) mit dem Land aufgestockt und das Personal für die Bekämpfung der Kriminalität reduziert.Dagegen warf die Partei Macht des Volks (PPP) der Regierung Lee Jae Myung eine nachlässige Haltung beim Umgang mit Entführungen von Landsleuten in Kambodscha vor.PPP-Fraktionsführer Song Eon-seog forderte, eine ressortübergreifende Taskforce für die Reaktion in Notfällen zu bilden oder sämtliche diplomatische Kanäle zu nutzen, darunter die Entsendung eines Sondergesandten. Damit sollte die kambodschanische Regierung zum konkreten Handeln bewegt werden.