Kospi verliert 0,63 Prozent auf 3.561,81 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,63 Prozent auf 3.561,81 Zähler verloren.Grund für den Rückgang waren erneute Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China.Der Kospi war zunächst mit Gewinnen in den Handel gestartet, nachdem die Geschäftszahlen von Samsung Electronics für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hatten.Am Nachmittag hieß es aus China, dass die eigene Position im Handelskrieg unverändert bleibe. Man sei bereit, bis zum Ende zu kämpfen.Der Kospi gab daraufhin seine Gewinne wieder ab.