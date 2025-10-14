Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi verliert 0,63 Prozent auf 3.561,81 Zähler

Write: 2025-10-14 17:02:08

Kospi verliert 0,63 Prozent auf 3.561,81 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,63 Prozent auf 3.561,81 Zähler verloren.

Grund für den Rückgang waren erneute Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China.

Der Kospi war zunächst mit Gewinnen in den Handel gestartet, nachdem die Geschäftszahlen von Samsung Electronics für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hatten.

Am Nachmittag hieß es aus China, dass die eigene Position im Handelskrieg unverändert bleibe. Man sei bereit, bis zum Ende zu kämpfen.

Der Kospi gab daraufhin seine Gewinne wieder ab.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >