IWF erhöht Wachstumsprognose für Südkorea für 2025 auf 0,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die koreanische Wirtschaft wird laut der neuen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) dieses Jahr um 0,9 Prozent wachsen.In seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick erhöhte der IWF seine Wachstumsprognose für Südkorea gegenüber seiner vorherigen Prognose vom Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent. Auch die südkoreanische Regierung und die Zentralbank Bank of Korea rechnen mit einem Plus von 0,9 Prozent.Seine Wachstumsprognose für Südkorea für 2026 beließ der IWF bei 1,8 Prozent.Die Organisation hob die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr um 0,2 Prozentpunkte gegenüber der Prognose vom Juli auf 3,2 Prozent an.Für 2026 wird unverändert ein Plus von 3,1 Prozent erwartet.