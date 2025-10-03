Verbrechen an Südkoreanern: Seoul schickt Delegation nach Kambodscha

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung schickt am Mittwoch eine behördenübergreifende Delegation nach Kambodscha.Grund für die Entsendung von Beamten mehrerer Behörden ist, dass Südkoreaner in dem Land in letzter Zeit häufig Opfer von Verbrechen wurden. Sie wurden meistens mit falschen Versprechungen auf eine Arbeit angelockt und dann entführt sowie eingesperrt.Das Team unter Leitung der Zweiten Vizeaußenministerin Kim Jina wird am Nachmittag nach Phnom Penh aufbrechen. Sie wird von Beamten weiterer zuständiger Behörden, darunter Nationale Polizeibehörde, Justizministerium und Geheimdienst NIS, begleitet.Das Team will die kambodschanischen Behörden um die Kooperation bei Ermittlungen zum Fall eines südkoreanischen Studenten bitten, der im August zu Tode gefoltert wurde. Es soll voraussichtlich über eine gemeinsame Untersuchung gesprochen werden.Ein weiteres Anliegen sei die Rückführung der Südkoreaner, die sich im Gewahrsam kambodschanischer Behörden befinden. Die Regierung in Seoul erwägt den Einsatz einer Chartermaschine, um die Landsleute heimzuholen.