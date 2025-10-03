Fußball: Südkorea siegt 2:0 über Paraguay

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat in einem Freundschaftsspiel gegen Paraguay mit 2:0 gesiegt.Im Seoul-World-Cup-Stadion erzielten Eom Ji-sung und Oh Hyeon-gyu am Dienstag die Tore des Abends.Der Mannschaft von Cheftrainer Hong Myung-bo gelang damit die Wiedergutmachung nach der 0:5-Niederlage gegen Brasilien am vergangenen Freitag. Im November wird die Mannschaft zwei weitere Testspiele bestreiten.Im 65.000 Zuschauer fassenden WM-Stadion von Seoul hatten sich gestern lediglich 22.000 Zuschauer versammelt.Weniger als 30.000 Zuschauer bei einem Länderspiel in dem Stadion hatte es zuletzt im Jahr 2015 gegeben.