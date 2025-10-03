„Baby Shark Dance“ erreicht über 16 Milliarden YouTube-Aufrufe

Photo : YONHAP News

Das Video „Baby Shark Dance“ hat auf YouTube mehr als 16 Milliarden Aufrufe erreicht.Das Video mit der weltweit beliebten Figur Baby Shark hält sich zudem den 59. Monat in Folge bei der Zahl der YouTube-Aufrufe weltweit an der Spitze.Dies bedeute in etwa, dass jeder der rund acht Milliarden Menschen auf der Welt das Video zweimal gesehen habe, teilte The Pinkfong Company, Schöpferin des Kinderlieds, mit.Nach Ländern gesehen liegen die USA bei der Zahl der Aufrufe und der Sehdauer per Connected TV (Fernseher mit Zugang zum Internet) an der Spitze. Währenddessen wurde in Indonesien die längste mobile Sehdauer verbucht.Baby Shark feierte 2015 sein Debüt als Teil einer Kinderlieder-Serie auf YouTube. Das Video „Baby Shark Dance“ machte Baby Shark zum globalen Phänomen. Es wird in weltweit 244 Ländern und 25 Sprachen angeboten.