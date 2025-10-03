China sanktioniert fünf Tochterfirmen des koreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

China hat fünf Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauunternehmens Hanwha Ocean in den USA sanktioniert.Die Entscheidung gab das chinesische Handelsministerium am Dienstag bekannt. Begründet wurde dies mit der Untersuchung der USA zur chinesischen Schifffahrt-, Logistik- und Schiffbauindustrie gemäß Section 301.Der Ministeriumssprecher warf den US-Tochterunternehmen von Hanwha Ocean vor, für die entsprechenden Untersuchungen der US-Regierung kooperiert und diese unterstützt zu haben. Sie hätten damit Chinas Souveränität, Sicherheit und Interessen geschadet. China äußere seine starke Unzufriedenheit und resoluten Widerstand dagegen.Von den Sanktionen betroffen sind Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC und HS USA Holdings Corp.Organisationen und Privatpersonen in China seien Aktivitäten wie Geschäfte und die Kooperation mit diesen Unternehmen untersagt, so die chinesische Regierung.