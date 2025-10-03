USA und Großbritannien sanktionieren Online-Betrüger aus Kambodscha

Photo : YONHAP News

Die USA und Großbritannien haben eine in Kambodscha ansässige Organisation wegen des Betriebs Betrugszentren sanktioniert.Sie sollen Geld von Opfern auf der ganzen Welt erpresst und Arbeiter gefoltert haben, die im Zuge eines Menschenhandels dorthin verschleppt wurden.Beide Länder gaben am Dienstag (Ortszeit) bekannt, die Prince Group und deren Vorsitzenden Chen Zhi sanktioniert zu haben.Laut der Tageszeitung „The Guardian“ wurde Chen 1987 in China geboren. Sein rascher Aufstieg zum Reichtum habe ihm in Kambodscha politischen Einfluss verschafft.Nach den Strafmaßnahmen Großbritanniens werden Chens Immobilien in London, darunter ein Haus im Wert von zwölf Millionen Pfund und 17 Wohnungen, sofort eingefroren. Seine Unternehmen erhalten keinen Zugang mehr zum britischen Finanzsystem.Das US-Finanzministerium stufte die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation ein. Das Ministerium gab bekannt, Sanktionen gegen 146 Ziele innerhalb der Organisation verhängt zu haben.Außerdem teilte das US-Justizministerium mit, Chen Zhi wegen Online-Finanzbetrugs und Geldwäsche angeklagt zu haben. Das Ressort habe 127.271 Bitcoins im Besitz von Chen im Wert von rund 15 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Dies sei die größte Beschlagnahme in der Geschichte des Justizministeriums, hieß es.