Südkorea, USA und Japan kommen zu trilateralem Wirtschaftsdialog zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan sind am Mittwoch in Tokio zu ihrem trilateralen Wirtschaftsdialog zusammengekommen.Am dritten Trilateral Executive Dialogue (TED) nahmen aus Südkorea Unternehmer wie der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und der Vorsitzende der Hyosung Group, Cho Hyun-joon teil.Laut Angaben aus diplomatischen Kreisen und der Wirtschaft waren über 100 Vertreter der Regierungen, Parlamente und Unternehmen der drei Länder anwesend.TED ist ein politisches Seminar, bei dem Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft Maßnahmen zur Förderung gemeinsamer Interessen besprechen. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung geht es dabei zum Beispiel auch um Sicherheit.Das Forum wurde im Jahr 2023 in San Francisco ins Leben gerufen. Der zweite Dialog fand im September letzten Jahres in Seoul statt.