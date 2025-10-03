Zum Menü Zum Inhalt

APEC-Gipfel: 200 ausländische Studenten engagieren sich als Freiwillige

Write: 2025-10-15 15:09:43Update: 2025-10-15 15:14:39

Photo : YONHAP News

Beim anstehenden APEC-Gipfel in Gyeongju werden 200 ausländische Studierende von Hochschulen in der Provinz Nord-Gyeongsang als Freiwillige arbeiten. 

Die Studenten stammen aus 15 Ländern, darunter die USA, China, Japan, Vietnam und Indonesien. Während der Veranstaltung werden sie in häufig frequentierten Einrichtungen wie beliebte Touristenattraktionen und Verkehrsknotenpunkte im Einsatz sein. 

Die Freiwilligen wurden von ihren Hochschulen nach einem Auswahlverfahren empfohlen. Es wird erwartet, dass sie mit ihrer Mehrsprachigkeit einen wichtigen Beitrag zur reibungslosen Durchführung der Gipfelkonferenz leisten können. 

Die Studierenden wurden im September online geschult. Sie werden vom 26. Oktober bis zum 1. November im Einsatz sein. Der APEC-Gipfel findet am 31. Oktober und 1. November statt.
