Premier kündigt strenges Vorgehen gegen ausländerfeindliche Proteste an

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Min-seok hat strenge Maßnahmen gegen ausländerfeindliche Proteste in Aussicht gestellt.Hintergrund ist, dass in letzter Zeit an verschiedenen Orten im Land antichinesische Kundgebungen veranstaltet wurden.Bei einem Ministertreffen zu öffentlicher Ordnung und Sicherheit am Mittwoch bezeichnete Kim es als Aufgabe, ein sicheres Umfeld zu schaffen, damit sich kein Ausländer auch nur einen Augenblick unwohl oder unsicher fühlen würde.Diskriminierende Handlungen und beleidigende Äußerungen gegenüber Ausländern im täglichen Leben oder in Industriebetrieben müssten unbedingt unterbunden werden, da sie der Würde der Republik Korea schaden würden, forderte er.Mit Verweis auf den Ende Oktober geplanten APEC-Gipfel äußerte er sich besorgt darüber, dass in einer so wichtigen Zeit Hasskundgebungen fortgesetzt werden. Diese selbstzerstörerischen Handlungen seien sehr besorgniserregend, da sie nicht nur bei Ausländern Angst auslösen, sondern auch die Geschäfte inländischer Einzelhändler stark beeinträchtigen würden.Er kündigte an, dass gegen solche Handlungen im Einklang mit Gesetzen und Prinzipien streng vorgegangen werde.