Samsung Electronics fünftwertvollste Marke der Welt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat beim Markenwert den fünften Platz in der Welt belegt.Das globale Markenberatungsunternehmen Interbrand veröffentlichte am Mittwoch die Liste der 100 wertvollsten Marken der Welt.Der Liste zufolge landete Samsung Electronics mit einem Markenwert von 90,5 Milliarden Dollar auf Platz fünf.Der koreanische Elektronikriese rangiert seit 2020 als einziges Unternehmen aus Asien stets unter den ersten Fünf.Interbrand bewertet jährlich den Markenwert von Unternehmen, dabei dienen beispielsweise die Finanzen der Unternehmen, der Einfluss der Marke auf die Kaufentscheidung und die Wettbewerbsfähigkeit von Marken als Kriterien.Insgesamt drei Unternehmen aus Südkorea schafften es in die diesjährige Liste. Hyundai Motor rangierte mit einem Markenwert von 24,6 Milliarden Dollar auf Platz 30. Das Tochterunternehmen Kia belegte den 89. Platz.Wertvollste Marke der Welt ist Apple mit 470 Milliarden Dollar, gefolgt von Microsoft und Amazon.