Kospi erreicht Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch ein Allzeithoch erreicht.Der Index stieg um 2,68 Prozent auf 3.657,28 Stellen.Grund seien Hoffnungen auf zusätzliche Zinssenkungen der US-Notenbank Fed gewesen, trotz zunehmender Spannungen zwischen den USA und China, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger schienen die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit als strategischen Zug zu sehen, um vor dem APEC-Gipfel die Oberhand zu gewinnen, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.Die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell in der Nacht, die auf eine geldpolitische Lockerung hinwiesen, hätten ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Finanzmarkt gehabt, fügte Lee hinzu.