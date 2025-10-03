Finanzminister: Südkorea und USA in Handelsgesprächen in Phase schneller Koordinierung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA befinden sich in ihren Handelsgesprächen in einer Phase der schnellen Koordinierung.Das sagte Südkoreas Finanzminister Koo Yun-cheol am Mittwoch (Ortszeit) nach seiner Ankunft in Washington gegenüber Reportern.Auf eine wenige Stunden vorher gemachte Bemerkung von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach die Handelsgespräche fast abgeschlossen seien, wollte er nicht eingehen.Zur Notwendigkeit eines Sicherheitsmechanismus für den Devisenmarkt, wenn Südkorea im großen Stil in den USA investiert, sagte Koo, dass die USA viel vom koreanischen Devisenmarkt verstünden. Er gehe davon aus, dass Südkoreas Vorschläge akzeptiert würden.Koo reiste für die Teilnahme am Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 sowie an der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds nach Washington.Am Rande der Versammlungen will Koo mit Bessent sprechen, damit in den Handelsverhandlungen bald eine endgültige Einigung gelingt.