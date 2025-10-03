US-Finanzminister erwartet Ergebnis in Handelsgesprächen mit Südkorea binnen zehn Tagen

Photo : YONHAP News

US-Finanzminister Scott Bessent rechnet mit dem Abschluss der Handelsgespräche mit Südkorea in den nächsten zehn Tagen.Entsprechendes äußerte Bessent bei einem Treffen mit Reportern am Mittwoch in seinem Ministerium in Washington.Er wurde gefragt, ob beide Länder die Differenzen über das von Südkorea versprochene Investitionspaket überbrücken könnten. Er sei sich sicher, dass die Differenzen beigelegt werden könnten, antwortete der Minister.Beide Seiten befänden sich derzeit in Gesprächen. In den nächsten zehn Tagen sei mit etwas zu rechnen, fügte er hinzu.Auf den von Seoul geforderten Währungsswap angesprochen sagte Bessent, wäre er Vorsitzender der Federal Reserve, hätte Südkorea bereits eine Währungsswap-Fazilität wie Singapur.