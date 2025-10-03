Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

US-Finanzminister erwartet Ergebnis in Handelsgesprächen mit Südkorea binnen zehn Tagen

Write: 2025-10-16 09:55:21Update: 2025-10-16 10:11:40

US-Finanzminister erwartet Ergebnis in Handelsgesprächen mit Südkorea binnen zehn Tagen

Photo : YONHAP News

US-Finanzminister Scott Bessent rechnet mit dem Abschluss der Handelsgespräche mit Südkorea in den nächsten zehn Tagen.

Entsprechendes äußerte Bessent bei einem Treffen mit Reportern am Mittwoch in seinem Ministerium in Washington. 

Er wurde gefragt, ob beide Länder die Differenzen über das von Südkorea versprochene Investitionspaket überbrücken könnten. Er sei sich sicher, dass die Differenzen beigelegt werden könnten, antwortete der Minister.  

Beide Seiten befänden sich derzeit in Gesprächen. In den nächsten zehn Tagen sei mit etwas zu rechnen, fügte er hinzu. 

Auf den von Seoul geforderten Währungsswap angesprochen sagte Bessent, wäre er Vorsitzender der Federal Reserve, hätte Südkorea bereits eine Währungsswap-Fazilität wie Singapur.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >