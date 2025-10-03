Chefs koreanischer Konglomerate besuchen offenbar wegen Stargate-Projekt die USA

Photo : YONHAP News

Chefs koreanischer Großkonzerne werden offenbar für Gespräche über das KI-Infrastrukturprojekt Stargate in die USA reisen.Wie verlautete, habe der Vorsitzende von SoftBank Group, Son Jeong-ui, die Chefs von Konglomeraten wie Samsung, SK, Hyundai Motor und LG in die USA eingeladen. SoftBank ist einer der Gründer des Stargate-Projekts.Nach Angaben aus Wirtschaftskreisen würden der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, und der Vorsitzende von LG, Koo Kwang-mo, die USA besuchen.Son soll auch eine Verabredung zum Golfspielen zwischen den Chefs der vier Konglomerate und US-Präsident Donald Trump arrangiert haben.Ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte, man sei über das geplante Treffen zwischen Trump und koreanischen Unternehmern auf einem Golfplatz informiert.Der USA-Besuch der Unternehmer fällt offenbar zeitlich mit neuen Zollverhandlungen zusammen. Der Stabschefs des Präsidialamtes für Politik, Kim Yong-beom, und Industrieminister Kim Jung-kwan werden heute für Folgegespräche nach Washington aufbrechen.