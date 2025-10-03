Russische Delegation für Gespräche zur Forstwirtschaft in Nordkorea

Eine Delegation des russischen Ministeriums für Industrie und Handel ist am Mittwoch in Pjöngjang eingetroffen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Anlass für den Besuch seien Gespräche zur Forstwirtschaft. Die von Grigory Gusev, einem stellvertretenden Abteilungsleiter, angeführte Delegation wird am 28. Oktober am Treffen des Unterausschusses für Forstwirtschaft des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Zusammenarbeit in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie teilnehmen.Das Gremium für Gespräche zur Forstwirtschaft zwischen Nordkorea und Russland besteht seit fast drei Jahrzehnten.Nordkorea hatte Russland in der Vergangenheit mit zigtausend Arbeitskräften für die Bau- und Landwirtschaft versorgt. Es gilt daher als wahrscheinlich, dass die Bereitstellung von Arbeitskräften besprochen werden soll.Die Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte ins Ausland ist ein Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Nordkorea schickt jedoch seit vielen Jahren Arbeiter nach Russland und China, damit diese Devisen erwirtschaften.