Scheidungsverfahren von SK-Chef: Oberstes Gericht verweist Fall an untere Instanz zurück

Im langjährigen Scheidungsstreit zwischen dem Vorsitzenden der SK Group, Chey Tae-won, und seiner Frau Roh Soh-yeong hat der Oberste Gerichtshof den Fall an die untere Instanz zurückverwiesen.Das zuständige Richtergremium hob am Donnerstag das Urteil in zweiter Instanz auf und verwies den Fall an das Obergericht Seoul zurück.In dem im Juli 2017 eingeleiteten Scheidungsprozess hatte das Gericht erster Instanz im Dezember 2022 geurteilt, dass Chey an Roh, Direktorin des Art Center Nabi, ein Schmerzensgeld in Höhe von 100 Millionen Won (70.500 Dollar) und 66,5 Milliarden Won (knapp 47 Millionen Dollar) in bar als Vermögensaufteilung zahlen müsse.Das Obergericht Seoul hatte dann im Mai 2024 den Unternehmer zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von zwei Milliarden Won (1,4 Millionen Dollar) und von 1,38 Billionen Won (9,7 Milliarden Dollar) im Zuge einer Vermögensaufteilung aufgefordert.Das Richtergremium zweiter Instanz entschied, es müsse davon ausgegangen werden, dass Roh zur Steigerung des Wertes der SK Group oder deren Geschäftsaktivitäten beigetragen habe.Demgegenüber kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass die Bereitstellung von 30 Milliarden Won (21 Millionen Dollar) durch Rohs Vater, den ehemaligen Präsidenten Roh Tae-woo, während dessen Amtszeit für SK hinsichtlich der Vermögensaufteilung nicht als ihr Beitrag betrachtet werden könne. Unterdessen wurde die in zweiter Instanz geforderte Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von zwei Milliarden Dollar bestätigt.