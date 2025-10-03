Zum Menü Zum Inhalt

Sohn von Ex-Präsident Roh Tae-woo ist neuer Botschafter in China

Write: 2025-10-16 11:47:06Update: 2025-10-16 13:47:19

Photo : YONHAP News

Ro Jae-hun, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Roh Tae-woo, ist formell zum südkoreanischen Botschafter in China ernannt worden. 

Der Botschafterposten in Peking blieb etwa neun Monate vakant. 

Roh Tae-woo hatte sich während seiner Amtszeit (von Februar 1988 bis Februar 1993) für die Nordpolitik eingesetzt und 1992 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China zustande gebracht. 

Der neue Botschafter führte als Präsident der Stiftung East Asia Culture Center verschiedene Aktivitäten für den Austausch mit China durch. 2021 arbeitete er im Ausschuss für die Entwicklung der koreanisch-chinesischen Beziehungen mit, der dem Außenministerium unterstellt ist. 

Ende August reiste er als Mitglied einer Delegation von Sondergesandten von Präsident Lee Jae Myung in die Volksrepublik. Die von Ex-Parlamentschef Park Byeong-seug angeführte Gruppe hatte dort ein Schreiben von Lee an Präsident Xi Jinping überreicht.
