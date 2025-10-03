Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Südkoreanischer Reisepass bleibt zweitmächtigster der Welt

Write: 2025-10-16 12:40:04Update: 2025-10-16 13:05:42

Südkoreanischer Reisepass bleibt zweitmächtigster der Welt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Reisepass bleibt der zweitmächtigste der Welt.

Dies geht aus dem Henley Passport Index 2025 hervor, den das in London ansässige Beratungsunternehmen für Staatsbürgerschaft, Henley & Partners, am Dienstag (Ortszeit) auf dessen Website veröffentlichte. 

Inhaber eines südkoreanischen Reisepasses können laut der Erhebung in 190 Länder und Gebiete visumfrei einreisen. Das Ergebnis ist identisch mit dem bei der letzten Untersuchung.

Der mächtigste Pass der Welt ist der singapurische Pass, der eine visumfreie Reise in 193 Länder und Territorien ermöglicht. 

Die USA rutschten mit 180 Ländern und Gebieten auf den zwölften Platz ab, den sie sich mit Malaysia teilen. 

Es ist das erste Mal seit Beginn der Erfassung der globalen Rangliste der Reisepässe durch Henley & Partners vor 20 Jahren, dass die USA nicht zu den ersten Zehn zählen.
