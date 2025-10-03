Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Zwei festgenommene Koreaner aus Kambodscha zurückgeführt

Write: 2025-10-16 13:09:32Update: 2025-10-16 13:49:12

Zwei festgenommene Koreaner aus Kambodscha zurückgeführt

Photo : YONHAP News

Zwei in Kambodscha festgenommene Südkoreaner sind gestern zurückgeführt worden.

Sie zählen zu insgesamt 63 südkoreanischen Staatsbürgern, die wegen ihrer Beteiligung an Straftaten von den kambodschanischen Behörden in Gewahrsam genommen worden seien, gab die Nationale Polizeibehörde in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. 

Laut Berichten waren die Koreaner bei Razzien der kambodschanischen Polizei gegen Betrugszentren gefasst worden. 

Die Polizeibehörde teilte mit, dass die heimgeholten Personen nach der Ankunft in Südkorea festgenommen würden und gegen sie polizeilich ermittelt werde. 

Auch gegen diejenigen, die später zurückkehren werden, sollen Haftbefehle ergehen. Sie waren ursprünglich Opfer von Freiheitsberaubung, begingen jedoch Phishing-Verbrechen an Landsleuten und wurden selbst zu Mittätern und Tätern. 

Wie verlautete, erwäge die Regierung den Einsatz einer Chartermaschine, um die restlichen 61 Inhaftierten auf einmal heimholen zu können. 
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >