Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: Betroffene Systeme zu 45,7 Prozent wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) in Daejeon Ende September sind mittlerweile 45,7 Prozent der betroffenen Verwaltungssysteme der Regierung wiederhergestellt worden.Die für Katastrophenschutz zuständige Stelle teilte am Donnerstag mit, dass mit Stand 6 Uhr 324 der 709 betroffenen Systeme wiederhergestellt seien. Bei den Systemen des ersten Grades, die eng mit dem täglichen Leben der Bevölkerung in Zusammenhang stehen, erreicht die Quote 77,5 Prozent.Innenminister Yun Ho-jung versprach, die Wiederherstellung der noch nicht wieder verfügbaren 289 Systeme, die erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben der Bürger haben, darunter den Rechtsinformationsdienst, bis Ende Oktober abzuschließen.Nach weiteren Angaben wurde die Statik des Gebäudes des NIRS-Zentrums in Daejeon untersucht. Damit soll sichergestellt werden, dass das Gebäude nach dem Brand weiterhin stabil ist.