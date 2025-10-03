Sport Taekwondo-WM beginnt am 24. Oktober im chinesischen Wuxi

Am 24. Oktober beginnen im chinesischen Wuxi die WT Taekwondo-Weltmeisterschaften 2025.



Die bislang größte Veranstaltung ihrer Art wird bis zum 30. Oktober dauern.



Laut dem Weltverband World Taekwondo (WT) meldeten sich hierfür 991 Athletinnen und Athleten an. Sie verträten 180 Länder oder seien Individuelle Neutrale Athleten (INA) bzw. Mitglieder des Flüchtlingsteams.



Damit meldete sich eine Rekordzahl von Teilnehmern an. Die Teilnehmerzahl ist somit auch höher als bei der WM 2017 im südkoreanischen Muju.



Die Taekwondo-WM findet alle zwei Jahre statt. Die Wettkämpfe werden in jeweils acht Gewichtsklassen bei den Frauen und Männern ausgetragen.



Am 23. Oktober, dem Vortag der WM-Eröffnung, wird auf der Generalversammlung von World Taekwondo deren neuer Präsident gewählt.



Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Beitrittsanträge der französischen Überseegebiete Saint-Pierre und Miquelon sowie La Réunion.



Sollte ihr Beitritt genehmigt werden, wird WT mit 215 Mitgliedern die dritthöchste Mitgliederzahl unter den internationalen Sportverbänden haben.