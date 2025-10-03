Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee auf 56 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Lee Jae Myung ist laut einer neuesten Umfrage leicht gesunken.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen einer regelmäßigen gemeinsamen Umfrage von vier Meinungsforschungsinstituten bewerteten 56 Prozent der Befragten Lees Amtsführung positiv.Die vier Meinungsforschungsinstitute, darunter Embrain Public, befragten im Rahmen von National Barometer Survey (NBS) von Montag bis Mittwoch 1.000 Menschen ab 18 Jahren.Der Zustimmungswert fiel verglichen mit der letzten Untersuchung vor zwei Wochen (29. September bis 1. Oktober) um einen Prozentpunkt.Bei NBS ist der Beliebtheitswert nach 62 Prozent in der ersten Septemberwoche stets gesunken.35 Prozent, damit ein Prozentpunkt mehr als beim letzten Mal, waren unzufrieden mit Lees Amtsführung.Unterdessen erhielt die regierende Demokratische Partei (DP) 39 Prozent Zustimmung, während die Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) auf 23 Prozent kam.Es ist das erste Mal seit dem Amtsantritt der Regierung Lee, dass die DP unter die Marke von 40 Prozent zurückfiel.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.