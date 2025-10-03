Präsidialamt: Trump wird vor APEC-Gipfel in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird möglicherweise am 29. und 30. Oktober Südkorea besuchen.Das sagte der Nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac vor Journalisten. Terminänderungen seien jedoch nicht auszuschließen. Während der Visite Trumps werde ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA stattfinden.Auf die Frage, ob Trump auch den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un treffen könnte, antwortete er, er wisse darüber nichts. Denn es gehe um eine Angelegenheit zwischen den USA und Nordkorea.