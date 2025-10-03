Zum Menü Zum Inhalt

Washington kritisiert Pekings Sanktionen gegen Hanwha Ocean

Write: 2025-10-17 10:02:15Update: 2025-10-17 10:37:47

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat Chinas jüngste Sanktionen gegen Tochtergesellschaften des koreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean als Versuch kritisiert, die Schiffbaukooperation zwischen Südkorea und den USA zu stören.

Das sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der südkoreanischen Presse. 

Die Maßnahme Chinas sei ein unverantwortlicher Versuch, sich in die Geschäftstätigkeiten eines privaten Unternehmens einzumischen und die Zusammenarbeit zwischen den USA und Korea bei der Wiederbelebung des amerikanischen Schiffbaus zu untergraben, hieß es. 

Chinas Vorgehen bestätige erneut die Bedeutung einer verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit der USA mit Verbündeten und Partnern im indopazifischen Raum. Es sei das jüngste Beispiel einer langen Kette von Chinas Versuchen, Korea zu etwas zu zwingen. Man stehe fest an der Seite der Republik Korea, betonte der Sprecher.  

China hatte neulich fünf Tochtergesellschaften von Hanwha Ocean in den USA sanktioniert.
