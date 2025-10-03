Erwerbstätigenzahl im September um 312.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im letzten Monat um 312.000 zum Vorjahr gestiegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Freitag waren im September 29,15 Millionen Menschen ab 15 Jahren berufstätig.Es wurde der stärkste Zuwachs seit Februar 2024 verbucht.Im Bereich Gesundheit und soziale Dienstleistungen stieg die Zahl um 304.000 Personen oder 10,1 Prozent, damit so stark wie in keiner anderen Branche.Auch bei den Kunst-, Sport- und Freizeitdienstleistungen sowie bei Bildungsdienstleistungen wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet.In der Beherbergung und Gastronomie wurde ein Zuwachs von 26.000 Personen oder 1,1 Prozent verbucht.Das Amt erklärte, dass der Zuwachs in den Bereichen Kunst-, Sport- und Freizeitdienstleistungen sowie Beherbergung und Gastronomie offenbar auch auf die Ausgabe von Konsumgutscheinen zurückzuführen sei.Die Arbeitslosenquote lag bei 2,1 Prozent und war damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.