Koreanisches Nationalmuseum verzeichnet erstmals fünf Millionen Besucher im Jahr

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Nationalmuseum hat erstmals in seiner Geschichte mehr als fünf Millionen Besucher in einem Jahr verzeichnet.Bis Mitte Oktober seien vorläufig 5.016.382 Eintritte gezählt worden, teilte das Museum am Freitag mit.Davon entfielen 4.830.677 auf inländische und 185.705 auf ausländische Besucher.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 69,7 Prozent.Seit seiner Gründung 1945 hat das Museum damit erstmals die Marke von fünf Millionen Besuchern überschritten.Erklärt wird dies mit einem weltweit stark gestiegenen Interesse an koreanischer Kultur. Vor allem die Netflix-Animation „KPop Demon Hunters“ soll für mehr Interesse gesorgt und dem Museum mehr Besucher beschert haben.