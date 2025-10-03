Zum Menü Zum Inhalt

AFC kürt Lee Kang-in zu Asiens internationalem Spieler des Jahres

Write: 2025-10-17 10:40:05Update: 2025-10-17 13:58:20

AFC kürt Lee Kang-in zu Asiens internationalem Spieler des Jahres

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nationalspieler Lee Kang-in ist von der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) zu Asiens internationalem Spieler des Jahres gekürt worden. 

Die Preisverleihung der AFC Awards 2025 fand am Donnerstag im saudi-arabischen Riad statt. 

Die Auszeichnung geht an einen Spieler aus einem AFC-Mitgliedsland, der in einer Liga außerhalb Asiens Höchstleistungen bringt. 

Son Heung-min hatte den Preis viermal gewonnen (2015, 2017, 2019 und 2023). Kim Min-jae war Preisträger des Jahres 2022. 

AFC-Trainer des Jahres (Mann) wurde Ri Song-ho, der Nordkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen betreut. 

Nordkorea gewann letztes Jahr sowohl die U-17-Frauen-WM als auch die U-20-Frauen-WM.
