AFC kürt Lee Kang-in zu Asiens internationalem Spieler des Jahres

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nationalspieler Lee Kang-in ist von der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) zu Asiens internationalem Spieler des Jahres gekürt worden.Die Preisverleihung der AFC Awards 2025 fand am Donnerstag im saudi-arabischen Riad statt.Die Auszeichnung geht an einen Spieler aus einem AFC-Mitgliedsland, der in einer Liga außerhalb Asiens Höchstleistungen bringt.Son Heung-min hatte den Preis viermal gewonnen (2015, 2017, 2019 und 2023). Kim Min-jae war Preisträger des Jahres 2022.AFC-Trainer des Jahres (Mann) wurde Ri Song-ho, der Nordkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen betreut.Nordkorea gewann letztes Jahr sowohl die U-17-Frauen-WM als auch die U-20-Frauen-WM.