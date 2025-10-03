Zum Menü Zum Inhalt

An Se-young wird Mitglied der Athletenkommission des Badminton-Weltverbandes

Write: 2025-10-17 10:55:20Update: 2025-10-17 13:58:36

Photo : YONHAP News

Die Südkoreanerin An Se-young ist in die Athletenkommission der Badminton World Federation (BWF) gewählt worden. 

Der Weltverband gab am Donnerstag die Liste der neuen Mitglieder der Athletenkommission für den Zeitraum von 2026 bis 2029 bekannt. 

Neben An wurden Doha Hany (Ägypten), Jia Yi Fan (China), Debora Jille (Niederlande) und Pusarla V. Sindhu (Indien) in das Gremium gewählt.

Die BWF-Athletenkommission soll als offizielles Beratungsgremium dabei helfen, der Stimme der Athleten mehr Gewicht zu verleihen. Deren Meinungen sollen dadurch in der Sportpolitik besser berücksichtigt werden können.
