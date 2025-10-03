Notfallbetrieb im Gesundheitswesen endet am Montag

Photo : YONHAP News

Die Regierung will den Notfallbetrieb im Gesundheitswesen nach knapp zwei Jahren beenden.Das teilte Gesundheitsministerin Jeong Eun-kyeong am Freitag mit. Seit der Rückkehr der Assistenzärzte sei das System wieder vergleichsweise stabil. Die höchste Alarmstufe und der Notfallmodus würden daher Montag um 20.00 Uhr aufgegeben.Jeong zufolge sei ein Großteil der Assistenzärzte zurückgekehrt. Die Anzahl der Behandlungen liege derzeit bei 95 Prozent des Vorkrisenniveaus.Der Notfallbetrieb war vor rund 20 Monaten als Reaktion auf Massenkündigungen von Assistenzärzten beschlossen worden. Sie hatten damit gegen den Plan der damaligen Regierung protestiert, die Zahl der Medizinstudienplätze um 2.000 zu erhöhen.Die Ministerin bat die Patientinnen und Patienten sowie deren Familien um Entschuldigung für die Belastungen der vergangenen Monate.