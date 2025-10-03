Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Kambodschanische Polizei kündigt Abschiebung von 59 an Online-Betrug beteiligten Koreanern an

Write: 2025-10-17 11:13:28Update: 2025-10-17 15:11:47

Kambodschanische Polizei kündigt Abschiebung von 59 an Online-Betrug beteiligten Koreanern an

Photo : YONHAP News

59 an Online-Betrug beteiligte Südkoreaner werden laut kambodschanischen Polizeiangaben abgeschoben. 

Die Nationale Polizei des südostasiatischen Landes gab am Donnerstag den Plan bekannt, 59 von kambodschanischen Behörden in Gewahrsam genommene Südkoreaner in Kooperation mit der südkoreanischen Botschaft in ihr Heimatland abzuschieben. 
 
Die Nationale Polizeibehörde Südkoreas teilte unterdessen mit, dass die Ankündigung der kambodschanischen Polizei nicht mit der südkoreanischen Polizei abgesprochen worden sei. Derzeit würde in Kambodscha mit der örtlichen Polizei weiter beraten. 

Eine lokale Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die kambodschanischen Behörden im Rahmen einer rund viermonatigen Kampagne zur Bekämpfung von Online-Betrug 3.455 Personen aus 20 Ländern festgenommen hätten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >