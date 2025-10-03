Kambodschanische Polizei kündigt Abschiebung von 59 an Online-Betrug beteiligten Koreanern an

Photo : YONHAP News

59 an Online-Betrug beteiligte Südkoreaner werden laut kambodschanischen Polizeiangaben abgeschoben.Die Nationale Polizei des südostasiatischen Landes gab am Donnerstag den Plan bekannt, 59 von kambodschanischen Behörden in Gewahrsam genommene Südkoreaner in Kooperation mit der südkoreanischen Botschaft in ihr Heimatland abzuschieben.Die Nationale Polizeibehörde Südkoreas teilte unterdessen mit, dass die Ankündigung der kambodschanischen Polizei nicht mit der südkoreanischen Polizei abgesprochen worden sei. Derzeit würde in Kambodscha mit der örtlichen Polizei weiter beraten.Eine lokale Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die kambodschanischen Behörden im Rahmen einer rund viermonatigen Kampagne zur Bekämpfung von Online-Betrug 3.455 Personen aus 20 Ländern festgenommen hätten.