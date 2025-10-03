Organspende künftig bereits nach Kreislaufstillstand möglich

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Organspende künftig bereits ab einem Kreislaufstillstand ermöglichen.Das Gesundheitsministerium präsentierte am Donnerstag den ersten umfassenden Plan für Organspenden und Transplantationen für die Jahre 2026 bis 2030.Nach Angaben des Ministeriums erfolgen in Südkorea Organentnahmen bislang fast ausschließlich nach einem Hirntod. Die Zahl der hirntoten Spender sank jedoch von 478 im Jahr 2020 auf 397 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Wartenden stieg hingegen von 43.182 auf 54.789.Um dieses Ungleichgewicht zu verringern, will die Regierung die Organspende nach Kreislaufstillstand (Donation after Circulatory Death, DCD) nach dem Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen ermöglichen.Zugleich soll die Zahl der Registrierungsstellen für Spendenwillige nahezu verdoppelt werden. Mit dem Plan will die Regierung die Quote der registrierten Spendenwilligen von 3,6 Prozent (Stand 2024) bis 2030 auf 6,0 Prozent steigern.