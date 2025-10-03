Kosmetikexporte nach ersten drei Quartalen auf Rekordniveau

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kosmetikexporte haben bis zum Ende des dritten Quartals ein Rekordniveau erreicht.Laut Angaben des Zollamtes vom Freitag beliefen sich die Ausfuhren in den ersten drei Quartalen auf 8,52 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist der höchste Wert, der jemals für diesen Zeitraum verzeichnet wurde.Allein im dritten Quartal lagen die Exporte bei drei Milliarden Dollar, ein Plus von 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit konnte die Branche neun Quartale in Folge ihre Ausfuhren steigern.Die Zahl der Abnehmerländer stieg bis Ende September auf den Rekordwert von 205. Im vergangenen Jahr wurde in 199 Länder exportiert.Bis zum dritten Quartal entfielen 19,7 Prozent der Ausfuhren auf die USA, 18,5 Prozent auf China und 9,7 Prozent auf Japan.