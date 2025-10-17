Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Write: 2025-10-17 16:22:19

Kospi schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag kaum verändert geschlossen.

Der Index legte um 0,01 Prozent auf 3.748,89 Zähler zu.

Die Anleger hätten Hoffnung auf eine Handelseinigung mit den USA, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Der Kospi konnte diese Woche um 3,8 Prozent zulegen und drei Mal in Folge ein Allzeithoch erreichen.

Neben der Rally bei Aktien von Unternehmen in den Bereichen Halbleiter, Automobile und Batterien seien die Kurse auch wegen Optimismus über eine Handelseinigung mit den USA auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen, wurde Lee Seong-hoon von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.
