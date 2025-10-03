An Online-Betrug beteiligte Südkoreaner werden aus Kambodscha zurückgeführt

Photo : YONHAP News

60 Südkoreaner, die wegen Verdachts auf eine Beteiligung an Online-Betrug in Kambodscha in Gewahrsam genommen wurden, werden am Samstag nach Südkorea zurückgeführt.Dies teilte der Nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Freitag mit. Die Taskforce der Seouler Regierung, die sich derzeit in Phnom Penh aufhält, habe ihm dies berichtet. Die Koordinierung mit den kambodschanischen Behörden hierfür verlaufe reibungslos.Die meisten der Zurückgeführten stünden im Verdacht, kriminelle Handlungen begangen zu haben. Daher werde eine große Anzahl von Polizisten aus Seoul an Bord der Chartermaschine sein, hieß es.