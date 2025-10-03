Südkorea sieht große Fortschritte in Zollverhandlungen mit USA

Photo : YONHAP News

Ein Berater im südkoreanischen Präsidialamt sieht große Fortschritte in den Zollverhandlungen mit den USA.Bei den meisten Streitpunkten habe es wesentliche Fortschritte gegeben, sagte Kim Yong-beom, Stabschef für Politik im Präsidialamt, nach seiner Rückkehr aus den USA am Sonntag am Flughafen Incheon. Kim war für Handelsgespräche in die USA gereist.Es habe weitgehende Übereinstimmung gegeben. Es gebe aber noch eine oder zwei Angelegenheiten, die einer weiteren Abstimmung bedürften, hieß es weiter.Zur amerikanischen Forderung, 350 Milliarden Dollar als Vorauszahlung einzusetzen, wollte er keine Einzelheiten nennen und verwies auf noch laufende Verhandlungen. Südkorea hatte im Zusammenhang mit der geplanten Investition einen Währungsswap und eine langfristige Ratenzahlung vorgeschlagen.Insgesamt gebe es aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Verhandlungen am Rande des APEC-Gipfels abgeschlossen werden können, fügte er hinzu.US-Präsident Donald Trump wird Ende Oktober anlässlich des APEC-Gipfels nach Südkorea kommen.