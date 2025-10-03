64 Südkoreaner nach Festnahme in Kambodscha zurückgeführt

Photo : YONHAP News

64 in Kambodscha inhaftierte Südkoreaner sind am Samstag zurückgeführt worden.Es war die bislang größte Aktion zur Rückführung von mutmaßlichen südkoreanischen Straftätern aus einem einzelnen Land. Etwa 190 Polizeibeamte waren eingesetzt worden, um den Charterflug zu begleiten. Am Flughafen Incheon warteten über 200 Polizisten.Laut dem Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros, Park Sung-joo, waren die Inhaftierten an Voice Phishing, Romance Scam und No-Show-Betrug beteiligt.Einige behaupten jedoch, dass sie nach Entführungen, in Gefangenschaft und durch Folter zum Mitmachen gezwungen worden seien. Daher soll zunächst festgestellt werden, ob sie tatsächlich zu Verbrechen gezwungen wurden.Die Polizeibehörden Südkoreas und Kambodschas wollen am heutigen Montag in Seoul über verschiedene Maßnahmen sprechen, darunter die Schaffung eines „Korean Desk". Gemeint ist, dass koreanische Polizisten in ausländischen Polizeibehörden an Fällen mitarbeiten, in die Koreaner verwickelt sind.