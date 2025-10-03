Zum Menü Zum Inhalt

Nordkoreanischer Soldat nach Südkorea geflohen

Write: 2025-10-20 10:31:14Update: 2025-10-20 10:38:22

Nordkoreanischer Soldat nach Südkorea geflohen

Photo : KBS News

Ein nordkoreanischer Soldat ist am Sonntag nach dem Überqueren der innerkoreanischen Grenze in Südkorea festgenommen worden. 

Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass das Militär die Person in der Umgebung der militärischen Demarkationslinie (MDL) aufgespürt und gefasst habe. Zurzeit würde untersucht, wie genau der Soldat in den Süden gelangt sei. 

Südkoreanische Soldaten hatten den Nordkoreaner auf der südlichen Seite der Grenze angetroffen und vor Ort nach seinen Absichten gefragt. Dabei habe er angegeben, in den Süden überlaufen zu wollen. 

Er wurde anschließend den zuständigen Behörden überstellt. 

Nach dem Vorfall seien bei der nordkoreanischen Armee keine besonderen Entwicklungen beobachtet worden, teilte der Generalstab mit.
