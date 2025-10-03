Bogenschießen: An San gewinnt Weltcupfinale

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bogenschützin An San hat das Weltcupfinale 2025 gewonnen.Im Endkampf mit dem Recurvebogen am Sonntag im chinesischen Nanjing setzte sie sich nach einem Entscheidungsstichkampf mit 6:5 gegen Hsu Hsin-tzu aus Taiwan durch.Damit triumphierte die Koreanerin zum zweiten Mal beim Saisonabschluss der erfolgreichsten Schützinnen nach der Veranstaltung 2022 in Mexiko.In der diesjährigen Weltcupsaison konnte An bei allen Starts gut abschneiden. Beim zweiten Weltcup wurde sie Fünfte, beim dritten Zweite und beim vierten Sechste. Damit konnte sie sich erstmals seit 2022 wieder für das Weltcupfinale qualifizieren.Landsmännin Kang Chae-young, die vor kurzem im südkoreanischen Gwangju Weltmeisterin wurde, holte die Bronzemedaille. Sie gewann das kleine Finale gegen die US-Amerikanerin Casey Kaufhold mit 6:2.