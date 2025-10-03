Präsidialer Stabschef reist als Sondergesandter zur Förderung von Rüstungsexporten nach Europa

Photo : YONHAP News

Der präsidiale Stabschef Kang Hoon-sik ist als Sondergesandter von Präsident Lee Jae Myung für die strategische Wirtschaftskooperation nach Europa gereist.Er werde keine Bemühungen scheuen, um das Ziel zu verwirklichen, dass Südkorea zu den vier mächtigsten Ländern in der Verteidigungsindustrie aufsteige, sagte Kang am Sonntag vor seiner Abreise.Den Zuschlag für alle angestrebten Projekte zu erhalten, sei schwierig. Er betrachte es jedoch als Ziel seiner Reise, sein Bestes zu geben, um ein größeres Auftragsvolumen zu sichern, hieß es.Als Hintergrund seiner Reise nannte er, dass für riesige Projekte im Verteidigungsbereich die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erforderlich sei. Genannt wurden finanzielle Hilfe, industrielle Zusammenarbeit und Startup-Kooperation in der Verteidigungsindustrie.Kang wird europäische Staaten besuchen, mit denen Südkorea in der Rüstungsindustrie zusammenarbeitet. Er wird persönliche Schreiben des Präsidenten überreichen. Bis zum ersten Halbjahr nächsten Jahres wird er dreimal als Sondergesandter für die strategische Wirtschaftskooperation auf Reisen gehen.